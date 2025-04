Napoli dominante contro il Torino arriva il messaggio di De Laurentiis dopo la vittoria!

Napoli Torino 2-0: arriva il messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria della squadra di Antonio Conte.Vince il Napoli al Maradona 2-0 contro il Torino di Vanoli grazie alla doppietta di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese sta dimostrando tutte le proprie qualità in campo ed ha messo in mostra la sua miglior stagione in carriera. Anche grazie a ciò il Napoli di Antonio Conte è riuscito a prendersi la vetta del campionato portandosi a +3 sull'Inter di Simone Inzaghi.Di conseguenza il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto caricare i suoi con un commento nel post partita. Il numero 1 del Napoli ha lasciato intendere la concentrazione che da qui in poi i giocatori del Napoli dovranno maggiormente dimostrare in questo rush finale. Ecco il messaggio:"Sangue freddo.

