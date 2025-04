Napoli Conte spiazza tutti! Poi le novità su Anguissa e Buongiorno

Napoli ha vinto contro il Torino in casa e Conte nel post-partita ha spiazzato tutti: ci sono anche novità per Buongiorno e Anguissa.Il Napoli non ha sbagliato nulla questa sera in casa al Maradona e ha risposto all'Inter, portandosi a più tre in classifica a quota 74 punti. La corsa scudetto è entrata nel vivo con i partenopei sull'onda dell'entusiasmo e i nerazzurri decisamente più stanchi e amareggiati.Nel post-partita, in ogni caso, ha parlato anche Antonio Conte in generale del match ed in particolare sia dell'Inter sia della lotta scudetto: di seguito le sue parole.Napoli, ecco le parole di Conte dopo la vittoria contro il TorinoAntonio Conte, nel post-partita di Napoli-Torino, ha dichiarato a 'Dazn': "Inter? Vi assicuro che non l'ho guardata! Anzi ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli.

