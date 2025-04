Napoli Conte | Mancano 4 passi lo Scudetto sarebbe un prodigio Inter-Roma? Non l’ho vista

Conte ha parlato a Dazn dopo la vittoria del suo Napoli che ha rifilato un netto 2 a 0 al Torino. Queste le parole dell`allenatore leccese. Inter-Roma &n. Leggi su Calciomercato.com Antonioha parlato a Dazn dopo la vittoria del suoche ha rifilato un netto 2 a 0 al Torino. Queste le parole dell`allenatore leccese.&n.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, Conte: “Mancano 11 match, abbiamo dimostrato che se vogliamo ci siamo” - Tempo di lettura: < 1 minuto“Mancano 11 partite alla fine del campionato e siamo a un punto dalla testa della classifica dopo una prestazione come quella di oggi. Ci deve far capire che, nonostante le grandi difficoltà che stiamo avendo, se vogliamo noi ci siamo”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo l’1-1 con l’Inter. L’allenatore azzurro ha sottolineato che “oggi contro una squadra top come l’Inter – ha detto – abbiamo dimostrato di aver tenuto testa ed essere stati anche migliori. 🔗anteprima24.it

Palmeri la spara: «Conte-Napoli? Successo l’impensabile!» Inter 2.0? - Tancredi Palmeri spara la bomba su Conte e il suo futuro al Napoli. Potrebbe lasciare come già successo all’Inter nell’estate del 2021. IPOTESI ADDIO – Tancredi Palmeri si pronuncia così dalle colonne di Sportitalia.it: «E’ successo l’impensabile, perché in verità la coesione con l’ambiente e con i giocatori è massima, e l’atmosfera della città e dei tifosi attorno è elettrica e trascinante proprio come piace a lui e come vorrebbe sempre. 🔗inter-news.it

DIRETTA Venezia-Napoli, Conte ‘snobba’ Atalanta-Inter – LIVE - Il tecnico salentino prende la parola in conferenza stampa alla vigilia dell’ennesima sfida fondamentale nella lotta scudetto Altra tappa fondamentale nella corsa scudetto che è ormai diventata a tre con Inter, Napoli e Atalanta. Se lo scontro diretto con i nerazzurri è finito in parità, la squadra di Conte ora ha sulla carta la grande chance di sfruttare il confronto proprio tra Atalanta e Inter di domani sera mentre i partenopei saranno impegnati a Venezia. 🔗calciomercato.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conte: Mancano altri 4 passi, lo Scudetto del Napoli sarebbe un prodigio; Napoli, Conte: Lo Scudetto sarebbe un prodigio, ora mancano 4 passi; Napoli, Conte: “Mancano 4 passi, lo Scudetto sarebbe un prodigio. Inter-Roma? Non l’ho vista”; DAZN - Napoli, Conte: Mancano quattro passi, qualificazione in Champions ormai matematica, lo scudetto sarebbe un prodigio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Napoli, Conte: “Mancano 4 passi, lo Scudetto sarebbe un prodigio. Inter-Roma? Non l’ho vista” - Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo la vittoria del suo Napoli che ha rifilato un netto 2 a 0 al Torino. Queste le parole dell`allenatore leccese. INTER-ROMA &n. 🔗calciomercato.com

Napoli sogna lo Scudetto: 2-0 al Torino. McTominay porta Conte al primo posto in solitaria, l’Inter di Inzaghi è a -3 - Con due goal del solito McTominay, il Napoli regola la pratica Torino, si prende i tre punti e il primo posto nella classifica di Serie A ... 🔗msn.com

Napoli, Conte: “Lo Scudetto sarebbe un prodigio, ora mancano 4 passi” - Le parole di Antonio Conte dopo la vittoria contro il Torino che ha portato il Napoli da solo in testa alla classifica ... 🔗gianlucadimarzio.com