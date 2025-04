Napoli Conte a sorpresa | Non ho visto Inter-Roma soffro troppo

Napoli contro il Torino e la rimonta in classifica sull’InterIl Napoli torna primo in classifica e supera l’Inter, sfruttando la sconfitta dei nerazzurri contro i giallorossi. E Conte conquista il primo vero obiettivo fissato appena ha firmato il contratto con la società partenopea: il suo Napoli conquista l’accesso in Champions League.Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa (LaPresse) Calciomercato.itIl primo commento di Antonio Conte dopo il 2-0 contro il Torino: “Non è la prima volta che siamo primi in classifica, anzi siamo stati più noi che l’Inter. Ora siamo in Champions League e godiamoci questa cosa. Abbiamo fatto qualcosa di bello, stiamo trasferendo emozioni ai tifosi e a noi stessi”Sulla corsa Scudetto, il tecnico commenta: “Mancano quattro passi, oggi c’era da farne uno. Calciomercato.it - Napoli, Conte a sorpresa: “Non ho visto Inter-Roma, soffro troppo” Leggi su Calciomercato.it Le parole del mister azzurro a seguito della vittoria delcontro il Torino e la rimonta in classifica sull’Iltorna primo in classifica e supera l’, sfruttando la sconfitta dei nerazzurri contro i giallorossi. Econquista il primo vero obiettivo fissato appena ha firmato il contratto con la società partenopea: il suoconquista l’accesso in Champions League.Le parole di Antonioin conferenza stampa (LaPresse) Calciomercato.itIl primo commento di Antoniodopo il 2-0 contro il Torino: “Non è la prima volta che siamo primi in classifica, anzi siamo stati più noi che l’. Ora siamo in Champions League e godiamoci questa cosa. Abbiamo fatto qualcosa di bello, stiamo trasferendo emozioni ai tifosi e a noi stessi”Sulla corsa Scudetto, il tecnico commenta: “Mancano quattro passi, oggi c’era da farne uno.

