Minacce per la titolare del panificio antifascista di Ascoli Il sindaco | La polizia ha fatto il suo dovere

antifascista il giorno del 25 aprile. Schlein: «Insulti fascisti inaccettabili, si accertino i responsabili» Xml2.corriere.it - Minacce per la titolare del panificio antifascista di Ascoli. Il sindaco: «La polizia ha fatto il suo dovere» Leggi su Xml2.corriere.it Era stata identificata due volte dalle forze dell’ordine per avere esposto un lenzuoloil giorno del 25 aprile. Schlein: «Insulti fascisti inaccettabili, si accertino i responsabili»

Striscioni di minaccia contro la titolare del panificio ad Ascoli. Ricci: “Intimidazione fascista” - Ascoli, 27 aprile 2025 – Ad Ascoli Piceno si infiamma la polemica attorno al caso di Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni", controllata due volte dalla polizia locale dopo aver esposto un lenzuolo con la scritta: "25 Aprile buono come il pane, bello come l'antifascismo" e ora vittima di striscioni che minacciano lei e la sua attività. Nella serata di sabato 26 aprile, a poca distanza dalla Questura, è comparso un primo striscione con la scritta "Ai forni", in cui era stata cancellata la parola "L'assalto", alludendo in modo ambiguo al nome del panificio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Striscioni di minaccia per la titolare del panificio di Ascoli. Il sindaco contro il Pd: «Identificarla? La polizia ha fatto il suo dovere» - Era stata identificata due volte dalle forze dell’ordine per avere esposto un lenzuolo antifascista il giorno del 25 aprile. Ora Lorenza Roiati, titolare del panificio «L’assalto ai forni», deve fare ... 🔗msn.com

Striscioni di minaccia contro la titolare del panificio ad Ascoli. Ricci: “Intimidazione fascista” - Si infiamma la polemica: presa di mira la fornaia dopo che aveva denunciato di essere stata identificata dalla polizia per aver esposto uno striscione antifascista il giorno del 25 aprile. Il Pd: “Sil ... 🔗msn.com

Minacce fasciste contro la panettiera Lorenza Roiati, Schlein: "Solidarietà a chi difende la Costituzione" - “A Lorenza Roiati, la panettiera di Ascoli Piceno che il 25 aprile ha appeso al suo forno il lenzuolo antifascista, tutta la mia personale solidarietà e quella del Partito Democratico. Quegli striscio ... 🔗globalist.it