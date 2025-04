Media Corea del Nord conferma l' invio di truppe in Russa

Corea del Nord conferma lo schieramento di truppe in Russia e promette la fedele attuazione del trattato con Mosca. Lo riporta l'agenzia sudCoreana Yonghap citando l'agenzia di stampa pubblica della Corea del Nord, Kcna. Quotidiano.net - Media, Corea del Nord conferma l'invio di truppe in Russa Leggi su Quotidiano.net Ladello schieramento diin Russia e promette la fedele attuazione del trattato con Mosca. Lo riporta l'agenzia sudna Yonghap citando l'agenzia di stampa pubblica delladel, Kcna.

