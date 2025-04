McTominay | McFratm è il soprannome che mi piace

McTominay che con la sua doppietta ha portato oggi il Napoli alla vittoria contro il Torino e in vetta alla classifica a +3 dall'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn

McTominay a Dazn

Si scherza con leonardo Spinazzola e i soprannomi che i tifosi hanno coniato per McTominay. Lo scozzese fa la sua scelta.

«McFratm, come dice Mazzocchi»

Ti hanno raccontato cosa significherebbe vincere lo scudetto?

«Sì. Vediamo cosa succede, calma, ci vuole calma, pensiamo partita dopo partita. Intanto siamo davanti a tutti»

