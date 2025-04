McTominay è l' oro del Napoli | gli azzurri volano a + 3 sull' Inter

McTominay l'oro del Napoli. Lo scozzese trascina ancora una volta gli azzurri alla vittoria. Sua la doppietta, realizzata nel primo tempo, che decide il match contro il Torino e consente agli uomini di Conte di staccare di tre punti l'Inter a quattro giornate dal termine. Impressionanti i. Napolitoday.it - McTominay è l'oro del Napoli: gli azzurri volano a + 3 sull'Inter Leggi su Napolitoday.it È Scottl'oro del. Lo scozzese trascina ancora una volta glialla vittoria. Sua la doppietta, realizzata nel primo tempo, che decide il match contro il Torino e consente agli uomini di Conte di staccare di tre punti l'a quattro giornate dal termine. Impressionanti i.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Venezia-Napoli, le pagelle: McTominay non molla mai, non mancano le insufficienze tra gli azzurri - Le pagelle di Venezia-Napoli 0-0: Meret 6.5 Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6 Politano 5.5, Gilmour 6, Lobotka 6, McTominay 6.5, Spinazzola 6 Raspadori 6, Lukaku 5.5 Juan Jesus 6, Olivera 6, Anguissa 5.5, Okafor 6, Simeone sv Conte 6 Mariani 6 IL MIGLIORE DI... 🔗napolitoday.it

Troppo Napoli per (questo) Empoli: McTominay e Lukaku schiantano gli azzurri - Napoli – Empoli 3-0 NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi (75’ Spinazzola), Rrahmani, Juan Jesus (72’ Marin), Olivera; Gilmour (82’ Billing), Lobotka, McTominay; Politano (82’ Ngonge), Lukaku (82’ Raspadori), Neres. A disposizione: Turi, Scuffet; Okafor, Billing, Simeone, Ngonge, Hasa, Raspadori. Allenatore: Conte.EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti (72’ Ebuehi); Gyasi, Grassi, Henderson (82’ Kovalenko), Pezzella; Fazzini (60’ Colombo), Cacace (82’ Sambia); Esposito. 🔗corrieretoscano.it

Napoli-Torino 2-0, McTominay regala il primato agli azzurri - Napoli, 27 aprile 2025 - Ricevute le notizie migliori possibili dal Meazza, espugnato dalla Roma, al Napoli tocca fare il resto del lavoro per completare l'operazione sorpasso: battere il Torino per salire a 74 punti e staccare l'Inter, in piena crisi e fermo a 71 lunghezze. La pratica granata in sostanza va in archivio già nel primo tempo, e per la precisione sui primi e unici affondi: attacca McTominay, il Re Mida del momento (e non solo), e la palla carambola in rete due volte alle spalle di Milinkovic-Savic. 🔗sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

McTominay è l'oro del Napoli: gli azzurri volano a + 3 sull'Inter; McTominay è l'oro di Napoli: leader tecnico nella rincorsa allo Scudetto; Napoli-Torino, le pagelle di CM: McTominay l'oro di Napoli, Spinazzola sprint. Adams sprecone; Lukaku-McTominay, la coppia d’oro del Napoli: determinanti e decisivi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

DAZN - Napoli, Spinazzola: "McTominay ragazzo d'oro, scudetto? Giusto crederci" - NAPOLI - Leonardo Spinazzola, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Torino. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "McTominay? E' un ragazzo s ... 🔗napolimagazine.com

McTominay è l'oro del Napoli: gli azzurri volano a + 3 sull'Inter - Gli uomini di Conte battono il Torino al Maradona, grazie ad una doppietta dello scozzese, e staccano i nerazzurri in classifica ... 🔗napolitoday.it

Napoli-Torino, le pagelle di CM: McTominay l'oro di Napoli, Spinazzola sprint. Adams sprecone - Napoli-Torino 2-0 NAPOLI Meret 6: spettatore non pagante, Adams lo grazia poi non corre alcun rischio Di Lorenzo 6,5: orchestra lui ... 🔗msn.com