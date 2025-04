McTominay avverte l’Inter | Siamo davanti a tutti calma!

McTominay, autore della doppietta che permesso al Napoli di battere il Torino per 2-0, ha parlato su DAZN della lotta scudetto.CORSA CON l'Inter – Scott McTominay dopo la doppietta e la vittoria contro la squadra granata: «Vediamo cosa succede, calma, ci vuole calma, penSiamo partita dopo partita e intanto Siamo davanti a tutti.».

