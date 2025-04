McTominay ascolta i soprannomi dei tifosi uno è esilarante | “Lo scelgo piace a Mazzocchi”

McTominay e Spinazzola protagonisti di un'intervista simpatica dopo Napoli-Torino. Il centrocampista scozzese non ha resistito di fronte ai soprannomi dei tifosi del Napoli. Leggi su Fanpage.it e Spinazzola protagonisti di un'intervista simpatica dopo Napoli-Torino. Il centrocampista scozzese non ha resistito di fronte aideidel Napoli.

Monza-Napoli: McTominay sigla la vittoria azzurra, Galliani nel mirino dei tifosi - di Luca Mignani MONZA Dura poco più di un’ora la speranza del Monza di strappare un punto al Napoli. Poi, ci pensa McTominay: lo scozzese volante firma il suo decimo gol stagionale, gli azzurri tornano a vincere lontano dal Maradona dopo tre mesi e affiancano momentaneamente l’Inter in vetta. "Ci vuole dignità", aveva avvertito Nesta alla vigilia. La squadra l’ha preso in parola, complicando la vita agli azzurri e ritardando a più non posso la festa dei loro tifosi in Brianza. 🔗sport.quotidiano.net

McTominay colpito dai laser prima di tirare il rigore contro la Grecia: i tifosi chiedono alla Uefa di agire - Scott McTominay ieri ha realizzato il gol vittoria della Scozia sulla Grecia, trasformando un calcio di rigore. Ma non sono mancate le polemiche, poiché il centrocampista del Napoli è stato preso di mira dai laser dei tifosi avversari prima di calciare dal dischetto. McTominay uomo vittoria della Scozia: ha sconfitto anche le penne laser Come riportato dal Daily Express: I tifosi scozzesi stanno esortando la Uefa ad agire dopo che Scott McTominay è stato preso di mira da penne laser durante la vittoria della Nations League della Scozia sulla Grecia. 🔗ilnapolista.it

Napoli, Conte in conferenza: «Tifosi? L’atmosfera di oggi mi hanno emozionato. Su McTominay…» - L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il match vinto al Maradona contro la Fiorentina di Palladino. Le parole Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato nella conferenza stampa post partita dopo la vittoria al Maradona contro la Fiorentina di Palladino nel match valido per la 28^ giornata di Serie […] 🔗calcionews24.com

McTominay, tra soprannomi dei napoletani mi piace 'Mcfratm' - "Mcfratm è il miglior soprannome dei tifosi". Queste le prime parole di McTominay a Dazn a cui piace il soprannome con la parola di dialetto napoletano 'fratm' che vuol dire fratello. (ANSA) ... 🔗ansa.it

