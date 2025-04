McTominay affonda il Torino il Napoli è da solo in vetta

Napoli - Il Napoli approfitta dello scivolone dell'Inter e si riprende la vetta solitaria della classifica della Serie A, a quattro giornate dalla fine. Gli uomini di Antonio Conte superano 2-0 il Torino nel match del "Maradona": decide la do Ilgiornaleditalia.it - McTominay affonda il Torino, il Napoli è da solo in vetta Leggi su Ilgiornaleditalia.it La squadra di Conte vince 2-0 e si porta a +3 sull'Inter.- Ilapprofitta dello scivolone dell'Inter e si riprende lasolitaria della classifica della Serie A, a quattro giornate dalla fine. Gli uomini di Antonio Conte superano 2-0 ilnel match del "Maradona": decide la do

Se ne parla anche su altri siti

Napoli da urlo: primato solitario, McTominay stende il Torino con una doppietta - Il Napoli non si lascia sfuggire l’occasione più importante della stagione e si riprende la vetta della Serie A in solitaria. Napoli da urlo: primato solitario, McTominay stende il Torino con una doppietta Al Maradona, davanti a un pubblico in estasi, gli azzurri battono 2-0 il Torino grazie alla serata di grazia di Scott McTominay, […] L'articolo Napoli da urlo: primato solitario, McTominay stende il Torino con una doppietta sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Pagelle Napoli-Torino 2-0: McTominay fenomenale, Conte si prende la vetta a +3 sull’Inter - Una doppietta di Scott McTominay permette al Napoli di battere il Torino 2-0 e di salire a +3 sull’Inter in vetta alla classifica. Dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Roma, Antonio Conte diventa padrone del proprio destino a quattro giornate dalla fine del campionato. Protagonista è lo scozzese, che sblocca il risultato al 7? con un inserimento su assist di Anguissa. Un gol in fotocopia a quello del 41?: stavolta l’assist è di Politano, ma il guizzo vincente in area è sempre di McTominay, che sale così a quota 11 gol in Serie A. 🔗sportface.it

Napoli-Torino 2-0, McTominay regala il primato agli azzurri - Napoli, 27 aprile 2025 - Ricevute le notizie migliori possibili dal Meazza, espugnato dalla Roma, al Napoli tocca fare il resto del lavoro per completare l'operazione sorpasso: battere il Torino per salire a 74 punti e staccare l'Inter, in piena crisi e fermo a 71 lunghezze. La pratica granata in sostanza va in archivio già nel primo tempo, e per la precisione sui primi e unici affondi: attacca McTominay, il Re Mida del momento (e non solo), e la palla carambola in rete due volte alle spalle di Milinkovic-Savic. 🔗sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

McTominay affonda il Torino, il Napoli è da solo in vetta; McTominay show: il Napoli saluta l'Inter e vola da solo in testa alla classifica; Serie A. Dopo 45' doppietta McTominay: Napoli-Torino 2-0. Atalanta-Lecce 0-1 al 29' su rigore; Live Napoli-Torino 2-0: Conte perde Anguissa, Lobotka e Buongiorno. 🔗Se ne parla anche su altri siti

McTominay affonda il Torino, il Napoli è da solo in vetta - NAPOLI (ITALPRESS) - Il Napoli approfitta dello scivolone dell'Inter e si riprende la vetta solitaria della classifica della Serie A, a quattro giornate da ... 🔗msn.com

Napoli-Torino 1-0, McTominay regala il primo posto a Conte: il sogno scudetto è vivo - Ne resterà soltanto uno. Il Napoli si esalta al suo delle cornamuse scozzesi, stacca l’Inter in classifica e vola da sola al comando grazie all’highlander McTominay. La ... 🔗ilmattino.it

McTominay show: il Napoli saluta l'Inter e vola da solo in testa alla classifica - La squadra di Conte supera 2-0 il Torino e prova la fuga scudetto. Due gol di McTominay chiudono il match già nel primo tempo ... 🔗msn.com