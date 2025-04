Lorenza Roiati a La7 da Gramellini | Non mi preoccupano due striscioni vigliaccamente appesi di notte ma il clima che si respira in Italia Identificata con tono non neutro Continuerò

striscioni vigliaccamente appesi di notte come nello stile fascista ma per il clima pesante che si sta diffondendo in tutta Italia». Il caso 25 Aprile, la. Corriereadriatico.it - Lorenza Roiati a La7 da Gramellini: «Non mi preoccupano due striscioni vigliaccamente appesi di notte ma il clima che si respira in Italia. Identificata con tono non neutro. Continuerò» Leggi su Corriereadriatico.it «Non sono preoccupata da questidicome nello stile fascista ma per ilpesante che si sta diffondendo in tutta». Il caso 25 Aprile, la.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuovo striscione contro Lorenza Roiati: continua l’attacco alla fornaia antifascista di Ascoli - Un altro messaggio offensivo nella notte ad Ascoli Piceno, comune insignito della Medaglia d’oro al valor militare per l’attività Partigiana “Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore“. Questa la nuova frase, vergata con vernice nera, apparsa su uno striscione affisso nella notte in viale De Gasperi, nei pressi dei giardini pubblici di Ascoli Piceno.Si tratta del secondo striscione che prende di mira Lorenza Roiati, titolare del panificio ‘L’assalto ai forni‘, dopo che la donna era stata sottoposta a controlli dalle forze dell’ordine per aver esposto un ... 🔗dayitalianews.com

Solidarietà a Lorenza Roiati: il Pd contro gli insulti fascisti ad Ascoli Piceno - A Lorenza Roiati, la panettiera di Ascoli Piceno che il 25 aprile ha appeso al suo forno il lenzuolo antifascista, tutta la mia personale solidarietà e quella del Partito Democratico. Quegli striscioni intimidatori e fascisti non sono solo un insulto a lei, ma a tutte e tutti coloro che si riconoscono nei principi antifascisti della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza". Lo scrive sui social la segretaria del Pd Elly Schlein. 🔗quotidiano.net

Manifesto antifascista davanti al panificio, centinaia di persone da Lorenza Roiati: «Viva la resistenza, viva l'Italia» - ASCOLI PICENO - “Grazie a tutti per essere qua e per aver accolto questo appello, ma soprattutto grazie a Lorenza perchè con il gesto semplice di ieri ha risvegliato migliaia e migliaia di coscienze sul valore del 25 aprile, sui valori della resistenza sulla quale si fonda la Repubblica italiana... 🔗anconatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lorenza Roiati a La7 da Gramellini: «Non mi preoccupano due striscioni vigliaccamente appesi di notte ma il cl; Ascoli, minacce contro la fornaia di Ascoli che ha esposto striscione antifascista: Non ho paura; Ascoli Piceno, fornaia antifascista: “Striscioni contro di me, ma non ho paura”; Lorenza Roiati denuncia intimidazioni antifasciste contro il suo panificio e denuncia clima sociale teso. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lorenza Roiati a La7 da Gramellini: «Non mi preoccupano due striscioni vigliaccamente appesi di notte ma il clima che si respira in Italia. Identificata con tono non neutro ... - «Non sono preoccupata da questi striscioni vigliaccamente appesi di notte come nello stile fascista ma per il clima pesante che si sta diffondendo ... 🔗msn.com

Ascoli Piceno, fornaia antifascista: "Striscioni contro di me, ma non ho paura" - (Adnkronos) - La titolare del panificio 'L'assalto ai forni' Lorenza Roiati, autrice dello striscione antifascista per il 25 aprile, denuncia "due striscioni vigliaccamente appesi di notte" sulla sua ... 🔗msn.com

Fornaia antifascista di Ascoli Piceno, la denuncia: "Striscioni contro di me" - La titolare del panificio 'L'assalto ai forni' Lorenza Roiati, autrice dello striscione antifascista per il 25 aprile, denuncia 'due striscioni vigliaccamente appesi di notte' sulla sua attività in co ... 🔗informazione.it