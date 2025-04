LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2025 in DIRETTA | dodici al comando Il duo Ineos a quasi 3? il gruppo a 4

DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-Bastogne-Liegi FEMMINILE DALLE 15.30 13:27 Mancano 120 chilometri al traguardo. 13:26 I dodici al comando guidano con 2'51" sul duo della Ineos Grenadiers e oltre 4? sul gruppo. 13:24 I corridori hanno già percorso 2166 metri di disLIVEllo sui 4290 in programma. 13:22 Tra meno di 30 chilometri i corridori affronteranno la Côte de Mont-le-Soie, 1.8km al 7.5%. 13:19 La testa della corsa ha passato il traguardo di metà gara al chilometro 126. 13:17 Il norvegese Tobias Foss raggiunge il compagno di squadra Bob Jungels. Il duo della Ineos Grenadiers ha quasi un minuto di vantaggio sul gruppo. 13:14 Cambio di bici per Johan Meens della Wagner Bazin WB. 13:11 Bob Jungels della Ineos Grenadiers esce dal grupppo e si lancia all'inseguimento dei battistrada.

