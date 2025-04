LIVE Errani Paolini-Kudermetova Mertens 1-6 3-6 WTA Madrid 2025 in DIRETTA | azzurre spazzate via in 59?

DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sconfitta di Errani/Paolini agli ottavi di doppio a Madrid, le ritroveremo speranzose di difendere il titolo di Roma! Un saluto sportivo. 17:41 Mettono l'88% di prime in campo ma uno scoraggiante 16 su 37 di punti vinti per le italiane. Merito chiaramente anche delle risposte molto affilate delle rivali. 17:40 Giornata quindi molto negativa per le azzurre, in particolare per Jasmine Paolini che è stata estromessa anche in singolare. La partita odierna è stata caratterizzata da una risposta che ha fatto la differenza per la russa e la belga. Kudermetova/Mertens b. Errani/Paolini 6-1, 6-3! 40-15 Prima vincente Mertens. 30-15 Con la volèe e lo smash Kudermetova. Servizio ottimo di Mertens che sta mettendo la prima. 15-15 Grande risposta di Errani che poi impiega due smash per chiudere! Forza! 15-0 Prima al corpo di Mertens su Paolini, ottima scelta.

