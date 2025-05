L’Isola dei famosi 2025 | quando inizia chi c’è nel cast e la nuova conduttrice

L’Isola dei famosi 2025. Tra le novità nel cast da svelare man mano, a non mancare di certo sono le prime news ufficiali sulla nuova edizione del reality show. Si tratta della diciannovesima in totale, la decima consecutiva realizzata da Mediaset e Banijay.Leggi anche: Isola dei famosi 2024: vincitore (video), percentuali del televoto finale, premio e classificaquando inizia L’Isola dei famosi 2025?La prima delle nuove puntate delL’Isola dei famosi è prevista su Canale 5 per la data del prossimo mercoledì 7 maggio 2025. Salvo cambi di programmazione dell’ultim’ora, una volta terminata la fiction Tutto quello che ho, sarà la nuova edizione del popolare reality ad ereditare la casella palinsestuale del mercoledì sera.Leggi anche: Tutto quello che ho, le anticipazioni dell’ultima puntataSimona Ventura nel cast come opinionistaA sorpresa, come opinionista nel cast arriva – udite udite – Simona Ventura. 🔗 Apmagazine.it - “L’Isola dei famosi 2025”: quando inizia, chi c’è nel cast e la nuova conduttrice Mancano pochi giorni all’inizio deldei. Tra le novità nelda svelare man mano, a non mancare di certo sono le prime news ufficiali sullaedizione del reality show. Si tratta della diciannovesima in totale, la decima consecutiva realizzata da Mediaset e Banijay.Leggi anche: Isola dei2024: vincitore (video), percentuali del televoto finale, premio e classificadei?La prima delle nuove puntate deldeiè prevista su Canale 5 per la data del prossimo mercoledì 7 maggio. Salvo cambi di programmazione dell’ultim’ora, una volta terminata la fiction Tutto quello che ho, sarà laedizione del popolare reality ad ereditare la casella palinsestuale del mercoledì sera.Leggi anche: Tutto quello che ho, le anticipazioni dell’ultima puntataSimona Ventura nelcome opinionistaA sorpresa, come opinionista nelarriva – udite udite – Simona Ventura. 🔗 Apmagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Cast Isola dei Famosi 2025, tutti i nomi dei concorrenti e chi sono. Date, quando inizia e finisce - Isola dei Famosi annuncia i concorrenti ufficiali della nuova edizione: chi sono Canale 5 è pronto a riaccendere i riflettori su L'Isola dei Famosi 2025. Dopo Grande Fratello e The Couple , la rete ammiraglia del Biscione torna a scommettere sull'Honduras per un'avventura fatta di sfide estreme, fame e dinamiche sempre più accese. Alla guida del programma, per la prima volta, ci sarà Veronica Gentili che è stata criticata per il promo trasmesso. 🔗tvpertutti.it

Isola dei Famosi 2025 quando inizia, chi conduce e concorrenti - Tutte le news sulla nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2025 L'articolo Isola dei Famosi 2025 quando inizia, chi conduce e concorrenti proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Isola dei Famosi 2025 quando inizia, chi conduce e concorrenti - Tutte le news sulla nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2025 L'articolo Isola dei Famosi 2025 quando inizia, chi conduce e concorrenti proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Cosa riportano altre fonti

Isola dei Famosi 2025: quando inizia, lista dei concorrenti, puntate e ultime news; Isola dei Famosi 2025: ufficializzati i primi 12 naufraghi in partenza; Isola dei Famosi 2025, annunciati i primi 12 concorrenti ufficiali del reality con Veronica Gentili; Isola dei Famosi 2025: quando inizia, quanto dura e la data della finale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Isola dei Famosi 2025: quando inizia, lista dei concorrenti, puntate e ultime news - Sarà Veronica Gentili a raccogliere il testimone da Vladimir Luxuria e fare gli onori di casa nella 19esima edizione dell' Isola dei Famosi in onda in prima serata su Canale 5 mercoledì 7 maggio (la ... 🔗elle.com

Isola dei Famosi 2025: quando inizia, quanto dura e la data della finale - Al timone di questa edizione c’è Veronica Gentili, affiancata dalla sempre iconica Simona Ventura e con Pierpaolo Pretelli nelle vesti di inviato dall’Honduras. Ma veniamo al dunque: quando inizia l’I ... 🔗rds.it

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2025 con Veronica Gentili: Ventura opinionista, Pretelli sarà l’inviato - L’Isola dei Famosi 2025 parte il 7 maggio, in prima serata su Canale5. Tv Sorrisi e Canzoni annuncia il cast ufficiale: Veronica Gentili alla conduzione, Simona Ventura opinionista. Pierpaolo Pretelli ... 🔗fanpage.it