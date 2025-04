Lavori fra le vie di Lecco scattano divieti e restringimenti

Lavori nella città di Lecco che renderanno necessarie modifiche alla viabilità. Elenchiamo di seguito i divieti e tutti i provvedimenti disposti.via Dell'Isola, altezza civico 30, divieto di transito per intervento sulla rete gas dalle 8 alle 18 il 28. Leccotoday.it - Lavori fra le vie di Lecco, scattano divieti e restringimenti Leggi su Leccotoday.it Da lunedì 28 aprile via ad alcuninella città diche renderanno necessarie modifiche alla viabilità. Elenchiamo di seguito ie tutti i provvedimenti disposti.via Dell'Isola, altezza civico 30, divieto di transito per intervento sulla rete gas dalle 8 alle 18 il 28.

