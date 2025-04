L’Atalanta pareggia al Gewiss contro il Lecce giocando in un clima irreale

L’Atalanta pareggia in casa 1-1 contro il Lecce e rallenta nella corsa Champions, pur mantenendo il terzo posto solitario a quota 65, pagando il conto a una gara condizionata dal rinvio e dal clima irreale che ha preceduto la gara, con lo stadio in silenzio per un quarto d’ora, gli applausi sinceri di tutto il pubblico bergamasco ai giocatori Leccesi e un enorme drappo nero a lutto nel settore ospiti con la scritta GRAZIANO.Partita che il Lecce non voleva giocare, come ha ribadito la società salentina nero su bianco in un duro comunicato diramato un’ora prima del match: “L’US Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l'Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del Lecce. Sport.quotidiano.net - L’Atalanta pareggia al Gewiss contro il Lecce, giocando in un clima irreale Leggi su Sport.quotidiano.net Bergamo, 27 aprile 2025 –in casa 1-1ile rallenta nella corsa Champions, pur mantenendo il terzo posto solitario a quota 65, pagando il conto a una gara condizionata dal rinvio e dalche ha preceduto la gara, con lo stadio in silenzio per un quarto d’ora, gli applausi sinceri di tutto il pubblico bergamasco ai giocatorisi e un enorme drappo nero a lutto nel settore ospiti con la scritta GRAZIANO.Partita che ilnon voleva giocare, come ha ribadito la società salentina nero su bianco in un duro comunicato diramato un’ora prima del match: “L’USritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l'Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del

Se ne parla anche su altri siti

L'Atalanta sbatte contro un Cagliari tutto cuore: al Gewiss Stadium finisce 0-0 - Bergamo, 15 febbraio 2025 – L’Atalanta sbatte contro un Cagliari mai domo e al Gewiss Stadium non va oltre lo 0-0 in uno degli anticipi del 25° turno di Serie A. Un pari che rischia di frenare prepotentemente le ambizioni scudetto dei nerazzurri, i quali hanno forse pagato a prezzo troppo caro le scorie del beffardo ko nell’andata dei playoff di Champions League contro il Club Brugge. Sin dal primo tempo, gli orobici sono infatti apparsi poco brillanti e incisivi al cospetto di un Cagliari che si è difeso con grande ordine, non concedendo grosse occasioni agli avversari. 🔗sport.quotidiano.net

Risultati playoff Champions League LIVE: Atalanta clamorosamente in svantaggio contro il Bruges per 1-3, il Celtic pareggia i conti contro il Bayern Monaco - di Redazione JuventusNews24Risultati playoff Champions League: gli aggiornamenti sulla Juve tutte le altre partite di questa fase della competizione in programma Riparte la Champions League dopo la conclusione della fase campionato. Per decretare tutte le squadre che andranno agli ottavi ci saranno i playoff: la Juve affronterà il PSV con una doppia sfida andata e ritorno. Tutti gli aggiornamenti sulle altre partite della competizione. 🔗juventusnews24.com

Il Lecce pareggia contro l'Atalanta: un punto d'oro nel ricordo di Graziano - Un punto nel ricordo di Graziano. Il Lecce, con la morte nel cuore, ha pareggiato a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini. E ha anche accarezzato a lungo il sogno della vittoria, che avrebbe... 🔗quotidianodipuglia.it

Se ne parla anche su altri siti

L’Atalanta pareggia al Gewiss contro il Lecce, giocando in un clima irreale; Pareggio con il Cagliari al Gewiss Stadium; Atalanta agli ottavi di Champions, si qualifica se: le combinazioni; La Juve fa 13 e pareggia anche con l'Atalanta, al Gewiss finisce 1-1: Retegui risponde a Kalulu. 🔗Se ne parla anche su altri siti

L’Atalanta pareggia al Gewiss contro il Lecce, giocando in un clima irreale - Dura contestazione degli ultras atalantini con lanci di fumogeni e cori contro la Lega Serie A. I salentini scendono in campo con una maglia bianca senza loghi o stemmi ... 🔗msn.com

Serie A, Atalanta-Lecce 1-1: a Bergamo decisivi due rigori - Nella trentaquattresima giornata di Serie A, Atalanta e Lecce pareggiano 1-1 al Gewiss Stadium. La partita si decide dal dischetto: i salentini la sbloccano con il rigore di Karlsson (29') provocato d ... 🔗msn.com

Finisce in parità al Gewiss Stadium tra Atalanta e Lecce. Retegui risponde a Karlsson - Finisce in parità al Gewiss tra Atalanta e Lecce, gara giocata in un clima assurdo ed in ricordo della morte del massaggiatore del Lecce pochi giorni fa. Un pareggio di rigore, con il Lecce che va in ... 🔗sportpaper.it