La Tezenis cade a Verona contro Pesaro e scivola in zona Play-In

Tezenis Verona esce sconfitta dal match contro Pesaro e non concretizza il primo match point per accedere direttamente ai Playoff. Partita condotta nel primo tempo dai gialloblù che riescono a mettere ottima pressione difensiva e a coinvolgere diversi interpreti nella metà campo d'attacco.

Copeland sulla sirena e la Tezenis Verona strappa una vittoria fondamentale contro Avellino - Vittoria importante per la Tezenis Verona che sconfigge Avellino 82-81 al termine di una gara combattuta e decisa da un tiro da tre punti di Copeland a 0.6 dalla sirena. Prima metà di partita che vede Avellino sfruttare tutta la fisicità dei suoi giocatori interni e condurre fino al 36-41...

La Tezenis Verona cade a Vigevano: ora i playoff tornano a rischio - La Tezenis Verona esce sconfitta dal PalaELAchem di Vigevano al termine di un match combattuto fino agli ultimi possessi. La gara vive per tutta la sua durata di parziali, con i padroni di casa spinti dall'estro del neoacquisto Francis ed i gialloblù a rispondere colpo su colpo con le giocate di...

