Kolo Muani è il terminale offensivo titolare di Tudor in Juve Monza! Il francese torna al centro dell’attacco dal 1? | ecco da quando mancava in questa veste tattica!

Kolo Muani è il riferimento centrale di Tudor per Juve Monza: il francese torna a essere titolare in quella zona di campo dopo quella grande sfida

Randal Kolo Muani replica la titolarità di Parma nella sfida odierna contro il Monza. L'attaccante francese si riprende la Juve, anche se con una veste tattica differente.

Rispetto alla gara contro i gialloblù, il centravanti transalpino tornerà a occupare il ruolo di terminale offensivo. L'assenza di Dusan Vlahovic lo posiziona forzatamente in quella zona di campo. questa riproposizione mancava dallo scorso 16 marzo 2025: il 3-0 contro la Fiorentina ha segnato il canto del cigno dell'esperienza di Thiago Motta sulla panchina bianconera.

Vlahovic Kolo Muani, Tudor ha deciso chi sarà il terminale offensivo per Juve Lecce: la scelta ricade su di lui! Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Kolo Muani, Tudor ha definito chi sarà il centravanti che scenderà in campo per Juve Lecce: la scelta è fatta! Sky ha inquadrato le probabili formazioni di Juve Lecce, sfida valida per la 32ª giornata di Serie A in programma sabato alle 20.45 all’Allianz Stadium. Igor Tudor conferma il 3-4-2-1, che potrebbe annoverare ancora una volta una conferma in attacco. Come appreso dalla predetta redazione, l’allenatore croato dovrebbe affidarsi a Dusan Vlahovic. 🔗juventusnews24.com

Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? La scelta di Tudor è ufficiale: ecco l’attacco dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? Tutti i dettagli sulla formazione ufficiale dei bianconeri Sono ufficiali le formazioni di Roma Juve con Tudor che conferma tutte le idee della vigilia: Dusan Vlahovic ancora titolare. Il serbo guiderà l’attacco bianconero da solo. Infatti, Kolo Muani partirà nuovamente dalla panchina e non ricoprirà la posizione di trequartista come era stato provato anche in allenamento. 🔗juventusnews24.com

Kolo Muani ‘sparito’: scappa via dalla Juventus - L’attaccante francese si è eclissato dopo la partenza col botto: 5 gol nelle prime tre giornate di Serie A. ‘Fattore’ Champions La Juve si è giocata anche Kolo Muani? Dopo una partenza sorprendente, con 5 gol realizzati nelle prime tre partite di Serie A, l’attaccante francese ha perso il tocco magico. Travolto forse anche lui da una squadra e un allenatore che fin qui hanno dimostrato di non essere all’altezza del blasone del club. 🔗sportface.it

Il vero Kolo Muani è senza Vlahovic e Yildiz può accenderlo: Tudor... "alla Motta" - Il francese è partito segnando a raffica, con DV9 in panca. Ora il serbo è ko. Il turco e Nico Gonzalez sono pronti a innescare l’ex Psg, con McKennie e Cambiaso schierati sulla fascia ... 🔗msn.com

Juventus – Monza, le ultime sulle formazioni - Bianconeri con la necessità di riscattare la sconfitta contro il Parma e ripartire nella rincorsa Champions oggi con il Monza. Tudor senza Vlahovic, infortunato. Il tecnico croato punta su Kolo Muani ... 🔗sportpaper.it

Corsport - L’occasione di Kolo Muani - Su Corsport: "l'occasione di Kolo Muani".Contro il Monza Tudor rilancia l’attaccante che era stato capace di segnare 5 gol nelle prime 3 presenze. 🔗tuttojuve.com