Iran le immagini della devastante esplosione nel porto di Bandar Abbas Quaranta i morti | Video

Le immagini pubblicate sui social media mostrano le riprese delle telecamere a circuito chiuso dei momenti precedenti la mortale esplosione al porto di Shahid Rajaee a Bandar Abbas, nell'Iran meridionale. L'incendio è divampato più di 24 ore dopo che la massiccia esplosione ha devastato il più grande porto commerciale Iraniano, uccidendo almeno 40 persone e ferendone più di mille, secondo la Mezzaluna Rossa. La Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha ordinato un'indagine approfondita

Iran, il momento della devastante esplosione nel porto di Shahid Rajaee: le immagini - Sono almeno quattro i morti e oltre 500 feriti dopo la potente esplosione avvenuta per cause ancora sconosciute nel porto di Shahid Rajaee a Bandar Abbas, nella provincia dell’Iran meridionale di Hormozgan. Lo ha riferito il capo dell’Organizzazione di soccorso e salvataggio della Mezzaluna Rossa iraniana, Babak Mahmoud, alla tv di Stato di Teheran. La Compagnia Nazionale Iraniana di Raffinazione e Distribuzione del Petrolio ha dichiarato in un comunicato che l’esplosione non è collegata alle raffinerie, ai depositi di carburante o all’azienda. 🔗ilfattoquotidiano.it

Iran, devastante esplosione al porto di Bandar Abbas: diversi morti e centinaia di feriti - Israele nega coinvolgimento; le autorità valutano l’ipotesi di un incidente legato a un carico cinese di carburante missilistico 🔗tgcom24.mediaset.it

Iran, dietro l’inferno al porto di Bandar Abbas potrebbe esserci il perclorato di sodio. In rete nuove immagini dell’esplosione – Il video - Sarebbe il perclorato di sodio, un componente fondamentale del combustibile solido per missili, all’origine della grande esplosione e del successivo incendio di ieri nel porto di Shahid Rajaee, nella città di Bandar Abbas, nella provincia dell’Iran meridionale di Hormozgan, che finora ha causato 25 morti e almeno 800 feriti. A parlarne al New York Times, in condizione di anonimato, una fonte legata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran. 🔗open.online

