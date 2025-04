International Jazz Day con il piano di Vignali tra verde e arte

Il 30 aprile si terrà la celebrazione musicale, patrocinata nel mondo dall'Unesco, che ha Herbie Hancock come ambasciatore. Il pianista Claudio Vignali terrà un concerto gratuito nei Giardini PwC dell'Accademia Carrara.

