Inter-Roma formazioni ufficiali | Shomurodov dal 1? con Dovbyk c’è Pellegrini

Inter e Roma, valido per la 34ª giornata di Serie A. La partita era stata programmata inizialmente per sabato 26 aprile alle ore 18:00, ma è stata poi rinviata a causa dei funerali di Papa Francesco. Reduce dal successo Interno per 1-0 contro l’Hellas Verona, la Roma vuole allungare la striscia d’imbattibilità in campionato. I giallorossi hanno compiuto una clamorosa rimonta in questo girone di ritorno, ma potrebbe non bastare per il quarto posto. Attualmente, la squadra di Claudio Ranieri occupa la settima posizione in classifica con 57 punti, a tre lunghezze di distanza dal Bologna quarto. La vittoria è l’unico risultato a disposizione per continuare a sognare la Champions League.Vittoria che invece l’Inter non è riuscita a trovare nelle ultime due partite, che rischiano di aver compromesso l’Intera stagione. Sololaroma.it - Inter-Roma, formazioni ufficiali: Shomurodov dal 1? con Dovbyk, c’è Pellegrini Leggi su Sololaroma.it Tutto pronto allo stadio Giuseppe Meazza di Milano per il calcio d’inizio del big match tra, valido per la 34ª giornata di Serie A. La partita era stata programmata inizialmente per sabato 26 aprile alle ore 18:00, ma è stata poi rinviata a causa dei funerali di Papa Francesco. Reduce dal successono per 1-0 contro l’Hellas Verona, lavuole allungare la striscia d’imbattibilità in campionato. I giallorossi hanno compiuto una clamorosa rimonta in questo girone di ritorno, ma potrebbe non bastare per il quarto posto. Attualmente, la squadra di Claudio Ranieri occupa la settima posizione in classifica con 57 punti, a tre lunghezze di distanza dal Bologna quarto. La vittoria è l’unico risultato a disposizione per continuare a sognare la Champions League.Vittoria che invece l’non è riuscita a trovare nelle ultime due partite, che rischiano di aver compromesso l’a stagione.

