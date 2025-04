Inter-news.it - Inter-Roma 0-1 al 45?, così è davvero troppo poco! Pavard KO

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di, sfida valevole per la trentatquattresima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – Altra prestazione deludente da parte dei nerazzurri in questa prima frazione di gioco, dopo le ultime uscite. In quarantacinque minuti particolarmente spezzettati, che vedono anche l’uscita forzata didal campo per un problema alla caviglia. Ad aprire le marcature è però la, che approfitta di una dormita generale della difesa dell’, con Soulè che come un rapace d’area si getta su un rimpallo a seguito di una conclusione di Pellegrini e fa 0-1.dopo i giallorossi si rendono ancora pericolosissimi, quando Pellegrini riceve palla in area sulla destra e trova Cristante che incredibilmente tutto solo davanti alla porta la spara fuori.