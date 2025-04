Il video inedito di Papa Francesco | Giovani imparate ad ascoltare

Papa Francesco ai Giovani in un video inedito invita a imparare ad ascoltare, perché aiuta alla pace. Il filmato è stato registrato lo scorso 8 gennaio, prima del ricovero al Gemelli, e il Pontefice – scomparso lo scorso 21 aprile a 88 anni – si rivolge ai ragazzi che partecipano all'iniziativa Laboratori dell'ascolto: "Non dimenticate i nonni, ci insegnano tanto", dice. "Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare ad ascoltare. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento, dire qualcosa. Ma l'importante è ascoltare", invita il Pontefice. Il messaggio era rivolto ai ragazzi che partecipano ai Laboratori dell'ascolto, iniziativa ideata da Luca Drusian che coinvolge Giovani e adulti su differenti tematiche, permettendo a molti di sperimentare la bellezza di essere ascoltati, di ascoltarsi e di ascoltare.

