Il velista Davide Besana figlio di Giorgio Bocca lascia il circolo Erix di Lerici L’annuncio e la polemica

velista scrittore Davide Besana porterà via da Lerici la storica barca Midva del padre Giorgio Bocca. L’annuncio su un post sui social che ha scatenato una polemica: “Il circolo Erix ha un sistema feudale di governo” Ilsecoloxix.it - Il velista Davide Besana, figlio di Giorgio Bocca, lascia il circolo Erix di Lerici. L’annuncio e la polemica Leggi su Ilsecoloxix.it Ilscrittoreporterà via dala storica barca Midva del padresu un post sui social che ha scatenato una: “Ilha un sistema feudale di governo”

