Il sorpasso | Torino al tappeto il Napoli in vetta

Napoli si esalta al suo delle cornamuse scozzesi, stacca l?Inter in classifica e vola da sola al comando grazie all?highlander McTominay. La giornata. Ilmattino.it - Il sorpasso: Torino al tappeto, il Napoli in vetta Leggi su Ilmattino.it Ne resterà soltanto uno. Ilsi esalta al suo delle cornamuse scozzesi, stacca l?Inter in classifica e vola da sola al comando grazie all?highlander McTominay. La giornata.

Su questo argomento da altre fonti

McTominay sblocca Napoli-Torino, la reazione di Conte al gol del sorpasso sull’Inter - La reazione di Antonio Conte al gol dello scozzese che ha sbloccato al settimo minuto Napoli-Torino: ecco che cos’ha detto ai ragazzi Gli occhi di tutta Napoli nello strano e unico pomeriggio domenicale ricco di calcio sono stati puntati su Inter-Roma. La sconfitta dei nerazzurri ha cambiato completamente lo scenario del campionato azzurro, poiché il destino ora è tutto nelle mani dei ragazzi di Conte. 🔗calciomercato.it

Napoli-Torino 0-0, gli azzurri cercano il sorpasso in vetta (LIVE) - Il Napoli di Conte sfida il Torino al Maradona per match numero trentaquattro del campionato. Gli azzurri cercano il sorpasso sui nerazzurri che hanno perso contro la Roma nel pomeriggio. Conte si affida ai titolarissimi compreso Spinazzola nel tridente davanti. Ritorna Buongiorno tra i titolari dopo l’infortunio dell’ultimo periodo anche se non al 100% delle sue forze. Di fronte ci saranno i granata di Vanoli e dell’ex della sfida Elmas. 🔗ilnapolista.it

Napoli, controlli a tappeto in piazza Bellini: 18enne sorpreso con droga e coltelli - Controlli a tappeto in piazza Bellini, nel cuore della movida partenopea. Nel pomeriggio di venerdì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, altresì, denuciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Napoli, controlli a tappeto in piazza […] L'articolo Napoli, controlli a tappeto in piazza Bellini: 18enne sorpreso con droga e coltelli sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Serie A, Genoa-Venezia 2-0, Juve-Inter 1-0, Lazio-Napoli 2-2: fallisce il sorpasso nerazzurro - Aggiornamento del 18 Febbraio delle ore 02:14; Inter al tappeto: la Roma vince 0-1, a Napoli soffia aria di scudetto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il sorpasso: Torino al tappeto, il Napoli in vetta - Ne resterà soltanto uno. Il Napoli si esalta al suo delle cornamuse scozzesi, stacca l’Inter in classifica e vola da sola al comando grazie all’highlander McTominay. La ... 🔗ilmattino.it

Napoli-Torino: nervi saldi, ora si vince con la testa - Fantastico Napoli. A Conte sono bastati sette giorni per agganciare e sorpassare la frastornata Inter, che ha perso tre partite di fila tra campionato e Coppa Italia. Comandano gli azzurri a ... 🔗msn.com

McTominay trascina il Napoli in vetta da solo: Torino ko (2-0) e Inter sorpassata - Napoli scatenato a Fuorigrotta. Conscio della grande opportunità di andare da solo in vetta alla classifica firma un primo tempo d’autore e mette al sicuro la preziosa vittoria con il Torino. Decisivo ... 🔗napoli.repubblica.it