Il Pordenone FC batte anche il Sedegliano e alza la coppa

Pordenone campione della Promozione, che ritrova il successo (3-0 al Sedegliano) e - di fronte a 1.200 spettatori - alza al cielo la coppa per la vittoria del girone, consegnata a capitan Alberto Filippini dal presidente della Figc regionale Ermes Canciani e. Pordenonetoday.it - Il Pordenone FC batte anche il Sedegliano e alza la coppa Leggi su Pordenonetoday.it Giornata di festa al Bottecchia per ilcampione della Promozione, che ritrova il successo (3-0 al) e - di fronte a 1.200 spettatori -al cielo laper la vittoria del girone, consegnata a capitan Alberto Filippini dal presidente della Figc regionale Ermes Canciani e.

Cosa riportano altre fonti

Il Pordenone FC batte anche il Sedegliano e alza la coppa - Giornata di festa al Bottecchia per il Pordenone campione della Promozione, che ritrova il successo (3-0 al Sedegliano) e - di fronte a 1.200 spettatori - alza al cielo la coppa per la vittoria del girone, consegnata a capitan Alberto Filippini dal presidente della Figc regionale Ermes Canciani e... 🔗pordenonetoday.it

Il Pordenone FC batte anche il Sedegliano e alza la coppa - Giornata di festa al Bottecchia per il Pordenone campione della Promozione, che ritrova il successo (3-0 al Sedegliano) e - di fronte a 1.200 spettatori - alza al cielo la coppa per la vittoria del girone, consegnata a capitan Alberto Filippini dal presidente della Figc regionale Ermes Canciani e... 🔗pordenonetoday.it

Neroverdi in festa: il Pordenone Fc batte il Torre e vola in Eccellenza - È partita la festa in via Peruzza al triplice fischio finale. Il Pordenone Fc è ufficialmente in Eccellenza. Ai ramarri serviva un pareggio per avere la certezza matematica di vincere il campionato di Promozione. I neroverdi, invece, hanno scelto di fare il grande salto con una vittoria netta sul... 🔗pordenonetoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Pordenone FC batte anche il Sedegliano e alza la coppa; Promozione A. Festa Pordenone al Bottecchia, battuto 3-0 il Sedegliano; Il Pordenone Fc rafforza il settore giovanile con la Wepn Academy; Il Pordenone FC batte anche il Sedegliano e alza la coppa. 🔗Su questo argomento da altre fonti