Il Lione di Fonseca furioso | ricorso shock dopo il derby nel mirino l’arbitraggio

Lione di Fonseca, ex Milan, non ci sta e alza la voce dopo la sconfitta per 2-1 nel sentitissimo derby contro il Saint-Etienne Pianetamilan.it - Il Lione di Fonseca furioso: ricorso shock dopo il derby, nel mirino l’arbitraggio Leggi su Pianetamilan.it Ildi, ex Milan, non ci sta e alza la vocela sconfitta per 2-1 nel sentitissimocontro il Saint-Etienne

