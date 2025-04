Houthi ' 8 morti tra cui donne e bambini in un attacco Usa'

Houthi, legati all'Iran, ha reso noto che almeno "otto persone, tra cui donne e bambini, hanno perso la vita in un attacco statunitense condotto a Thuqbah", nello Yemen. Quotidiano.net - Houthi, '8 morti, tra cui donne e bambini, in un attacco Usa' Leggi su Quotidiano.net La tv al Masirah dei ribelli yemeniti, legati all'Iran, ha reso noto che almeno "otto persone, tra cui, hanno perso la vita in unstatunitense condotto a Thuqbah", nello Yemen.

