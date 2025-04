Gol Osimhen giocata clamorosa dell’obiettivo della Juve che trascina il Galatasaray | il gesto è già virale – VIDEO

Osimhen, giocata clamorosa dell'obiettivo della Juve: il VIDEO della grandissima rete dell'attaccanteContinua a segnare l'obiettivo del calciomercato Juve Osimhen. L'attaccante del Galatasaray non si ferma e timbra il cartellino anche nella vittoria per 5-1 contro l'Eyupspor: un clamoroso stop del nigeriano e dopo il grande gesto è arrivato il 31esimo centro stagionale.Osimhen gol öncesi Caner'i deli etti aqpic.twitter.combNcAFMgX9O— no context gala (@galaconttext) April 27, 2025Incanta la Turchia e non solo il giocatore in prestito dal Napoli monitorato con attenzione dai tanti club europei e anche dai bianconeri per la sessione estiva.

