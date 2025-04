Gol Hojlund | l’obiettivo Juve salva il Manchester United al 96?! La rete del pareggio sul campo del Bournemouth – VIDEO

Hojlund: l’obiettivo Juve salva lo United al minuto 96. La rete del pareggio contro il Bournemouth – VIDEOC’è anche Rasmus Hojlund nella lista del calciomercato Juve per l’attacco del futuro. L’ex Atalanta, in bilico al Manchester United, piace ai bianconeri in vista dell’estate ed il suo nome sta salendo nelle ultime settimane. Nel frattempo, però, l’attaccante ha ritrovato il gol con i Red Devils.???????? GOAL Bournemouth 1-1 Manchester United HojlundHojlund HAS EQUALIZED IN THE 96TH MINUTE FOR Manchester United !!!!pic.twitter.comXDXhwPHrLZ— Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 27, 2025Questa la rete realizzata al minuto 96 per pareggiare Bournemouth-Manchester United. Osserva anche la Juve. .com Juventusnews24.com - Gol Hojlund: l’obiettivo Juve salva il Manchester United al 96?! La rete del pareggio sul campo del Bournemouth – VIDEO Leggi su Juventusnews24.com Golloal minuto 96. Ladelcontro ilC’è anche Rasmusnella lista del calciomercatoper l’attacco del futuro. L’ex Atalanta, in bilico al, piace ai bianconeri in vista dell’estate ed il suo nome sta salendo nelle ultime settimane. Nel frattempo, però, l’attaccante ha ritrovato il gol con i Red Devils.???????? GOAL1-1HAS EQUALIZED IN THE 96TH MINUTE FOR!!!!pic.twitter.comXDXhwPHrLZ— Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 27, 2025Questa larealizzata al minuto 96 per pareggiare. Osserva anche la. .com

Su questo argomento da altre fonti

Zirkzee Juve: l’obiettivo bianconero torna al gol con il suo Manchester United. Cos’è successo – FOTO - di Redazione JuventusNews24Zirkzee Juve: l’obiettivo bianconero è tornato al gol con il suo Manchester United nel match contro il Lione. Cos’è successo – FOTO Una notte agrodolce per Joshua Zirkzee con il suo Manchester United, dato che i Red Devils hanno impattato 2-2 sul campo del Lione nell’andata dei quarti di Europa League con la beffa finale, al 95?, firmata Cherki. All’88’, ci ha pensato proprio l’obiettivo del calciomercato Juve a firmare l’illusorio gol del momentaneo 1-2, schiacciando di testa sull’assist dalla destra di Bruno Fernandes. 🔗juventusnews24.com

Gol Hancko, l’obiettivo della Juve sempre più decisivo col Feyenoord! Rete clamorosa al volo e decisiva – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Gol Hancko, l’obiettivo della Juve sempre più decisivo: il VIDEO della rete del difensore contro l’Almere Dopo la grandissima prestazione contro il Milan, David Hancko mostra ancora una volta di essere in grande forma col suo Feyenoord. L’obiettivo del calciomercato Juve ha segnato la rete decisiva contro l’Almere con un bellissimo gol al volo. ?? GOAL: Hancko?? Feyenoord 2-1 Almere Citypic. 🔗juventusnews24.com

Gol Adeyemi, l’obiettivo della Juve continua a incantare: grandissima rete in Borussia Dortmund Lille – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Gol Adeyemi, l’obiettivo della Juve continua a incantare: il VIDEO della grandissima rete segnata dall’esterno Un’altra grandissima rete di Adeyemi che sblocca il match del Borussia Dortmund contro il Lille: il calciatore accostato al calciomercato Juve continua a incantare in questa Champions League dove ha già segnato 5 reti. ??? GOAL | Dortmund 1-0 Lille | Karim AdeyemiKARIM ADEYEMI OPENS THE SCORING FOR DORTMUND !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gol Hojlund: l'obiettivo Juve salva lo United - VIDEO; Hojlund e il Manchester United crollano ancora: continua il momento no dell'obiettivo Juve; Juve, l'affascinante incastro Yildiz-Hojlund e fattore Champions: cosa può succedere con il Manchester United; Hojlund Juve, Amorim: «Così peggiora la situazione». Ultime. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Juve, l'affascinante incastro Yildiz-Hojlund e fattore Champions: cosa può succedere con il Manchester United - La rivoluzione bianconera può vivere un`altra importante tappa la prossima estate. Mentre la squadra di Tudor continua la rincorsa al quarto posto, la Juventus. 🔗msn.com

KK - Hojlund primo obiettivo! Ma occhio alla Juve: c'è una manovra di disturbo - Continuano ad accendersi le dinamiche di mercato attorno al nome di Rasmus Højlund. A svelare gli ultimi retroscena è stato Valter De Maggio durante la trasmissione Radio Goal in onda ... 🔗tuttonapoli.net

Hojlund, obiettivo numero uno per il Napoli: ma si fionda anche la Juve. I dettagli - La Juventus potrebbe ... Si tratta di Rasmus Hojlund, attaccante ex Atalanta ora in forza al Manchester United. Acquistato dai Red Devils nell'estate del 2023 dopo i 10 gol realizzati in Italia ... 🔗informazione.it