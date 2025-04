Giovani imparate ad ascoltare aiuta la pace | il video inedito del Papa

inedito dell’8 gennaio scorso con un messaggio che sembra essere il saluto ideale di Bergoglio ai Giovani che domenica hanno chiuso il Giubileo degli Adolescenti. Ecodibergamo.it - «Giovani imparate ad ascoltare, aiuta la pace»: il video inedito del Papa Leggi su Ecodibergamo.it LA CURIOSITÀ. Vatican News ha pubblicato un filmatodell’8 gennaio scorso con un messaggio che sembra essere il saluto ideale di Bergoglio aiche domenica hanno chiuso il Giubileo degli Adolescenti.

L’appello (inedito) di Papa Francesco ai giovani: «Imparate ad ascoltare, aiuta la pace» – Il video - «Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparare ad ascoltare. Quando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene e, poi, se me la sento dire qualcosa. Ma l’importante è ascoltare». È l’invito rivolto da Papa Francesco ai giovani in un video registrato l’8 gennaio scorso e pubblicato solo oggi, all’indomani dei funerali del Pontefice argentino e nel giorno che segna la la conclusione del Giubileo degli Adolescenti. 🔗open.online

"Cari ragazzi e ragazze, una delle cose molto importanti nella vita è ascoltare, imparate ad ascoltare". È l'invito che Papa Francesco rivolge ai giovani in un video inedito registrato l'8 gennaio scorso, alcune settimane prima del ricovero. E proprio oggi, domenica 27 aprile, si è concluso a Roma il Giubileo degli adolescenti: "Il Papa era la nostra bussola".

