Giggs | Van Gaal mi diede un pugno nello stomaco al primo incontro

Giggs, bandiera del Manchester United, ha rivelato un curioso aneddoto sul suo primo incontro con Louis van Gaal Pianetamilan.it - Giggs: “Van Gaal mi diede un pugno nello stomaco al primo incontro” Leggi su Pianetamilan.it Ryan, bandiera del Manchester United, ha rivelato un curioso aneddoto sul suocon Louis van

Dugarry: «A Barcellona Mourinho faceva il traduttore di Van Gaal e raccattava i palloni a fine allenamento» - Gli italiani hanno conosciuto Christophe Dugarry una sera di marzo del 1996, ritorno dei quarti di finale di Coppa Uefa. “Con una doppietta e in coppia con Zidane, il francese demolì il Milan di Capello dei vari Baresi, Maldini, Baggio, Donadoni, Weah ribaltando il 2-0 a San Siro con il 3-0 di Bordeaux“, ricorda la Gazzetta che lo ha intervistato. Dugarry: «Nel 1996 avevo già firmato per il Napoli» L’anno dopo passò proprio al Milan. 🔗ilnapolista.it

Sneijder ricorda il suo Bayern Inter: «Van Gaal rideva prima della partita di ritorno, poi all’Allianz Arena…» - di RedazioneSneijder ricorda il suo Bayern Inter: «Van Gaal rideva prima della partita di ritorno, poi abbiamo vinto…» Le parole Durante un evento speciale organizzato da Just Eat al Legendary Table, allestito nello stadio di San Siro, l’ospite d’onore Wesley Sneijder ha condiviso un ricordo particolare legato all’ultima sfida a eliminazione diretta in Champions League tra Inter e Bayern Monaco. 🔗internews24.com

Jean-Claude Van Damme nei guai, l’attore accusato di traffico sessuale: “Ha avuto 5 modelle in regalo” - Aperta un'indagine in Romania contro l'attore di Lionheart, il quale avrebbe ricevuto "in regalo" cinque modelle romene durante la sua partecipazione al Festival di Cannes. Il suo agente nega tutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

