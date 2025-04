Gerarchia della morte | Us Lecce a muso duro contro i vertici del calcio

Lecce – “L’Unione Sportiva Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l’Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la società ed i tifosi del Lecce”. Lecceprima.it - “Gerarchia della morte”: Us Lecce a muso duro contro i vertici del calcio Leggi su Lecceprima.it – “L’Unione Sportivaritiene che la decisioneLega di recuperare la gara con l’Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la società ed i tifosi del”.

Il Lecce non va a Bergamo, squadra distrutta dopo la morte di Graziano: cosa succede con l’Atalanta - Stamattina il Lecce non partirà per Bergamo in vista della partita con l'Atalanta riprogrammata per domenica sera dalla Lega di Serie A, dopo il rinvio in seguito alla tragica morte del fisioterapista Graziano Fiorita. La squadra è distrutta, ancora sotto shock per la perdita improvvisa del 47enne amatissimo. Che cosa succede adesso e cosa rischia il Lecce qualora vada dritto e non si presenti in campo domenica sera al fischio d'inizio del match. 🔗fanpage.it

