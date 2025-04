Genoa salvezza matematica dopo i ko di Venezia ed Empoli | il risultato a quattro giornate dalla fine del campionato

Il Como vince ancora: 1-0 contro il Genoa. Per i lariani è salvezza matematica in seria A - Quarta vittoria di fila per il Como, che eguaglia il record del 1951 1952 e conquista la salvezza matematica in serie A. Non è stato il solito Como dominante, è bastato un gran gol di Strefezza a portare a casa il risultato, anche se oggi Butez è stato quasi inoperoso. Fabregas oltre a Diao, Sergi e Dossena deve are a meno all'ultimo di Douvikas e schiera Cutrone al centro dell'attacco. Dopo un inizio di studio, Kossa ci prova da fuori senza tanta convinzione, il Como risponde con un grande Ikone, che fa tutto da solo e entra in area, Il suo tiro a giro, viene deviato con la punta del piede ... 🔗sport.quotidiano.net

