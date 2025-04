Gasperini deluso | Troppa presunzione! Per raggiungere la Champions ci vuole altro Sulla vicenda del Lecce…

Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa dopo la gara contro il Lecce

presunzione – «Specchio emotivo ha pesato molto più sul Lecce, perché quello che è successo a loro è stato toccante. Quando è iniziato il match hanno pensato .

Gasperini: «C'è stata arroganza e presunzione nell'approccio alla gara» - Il tecnico dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio contro il Lecce Le parole di Gasperini Quello che è successo al Lecce può aver avuto peso? «Normale perché quello che è successo al Lecce ha scosso tutti quanti. Poi però c'è la partita, prima della gara è stato toccante poi però si è giocato». Che percorso immagini ora? «Ogni squadra è diversa, questa ha delle caratteristiche.

Gasperini duro: "Vedo arroganza e presunzione. Sembra che sia dovuto che l'Atalanta vada in Champions" - Al termine del pareggio tra Atalanta e Lecce, l`allenatore della Dea Gian Piero Gasperini ha parlato a DAZN. Queste le sue dichiarazioni: IL LU...

Gasperini Juve, non tramonta questa suggestione per la panchina: il tecnico sfida questi tre colleghi. Tutte le ultime - di Redazione JuventusNews24Gasperini Juve, non tramonta questa suggestione per la panchina dei bianconeri: il tecnico sfida questi tre colleghi. Tutte le ultime sul futuro Non è ancora del tutto tramontata in casa Juve l'opzione che porta a Gian Piero Gasperini per la panchina della prossima stagione. L'allenatore in scadenza con l'Atalanta nel 2026 è pronto a lasciare Bergamo con un anno di anticipo.

