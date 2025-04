Gasperini | C’è stata arroganza e presunzione nell’approccio alla gara

Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio contro il LecceLe parole di GasperiniQuello che è successo al Lecce può aver avuto peso?«Normale perché quello che è successo al Lecce ha scosso tutti quanti. Poi però c'è la partita, prima della gara è stato toccante poi però si è giocato». Che percorso immagini ora?«Ogni squadra è diversa, questa ha delle caratteristiche. Non mi aspettavo un approccio così oggi. È stato veramente pessimo, poi per fortuna siamo riusciti ad aggiustare. La sensazione è che non ci sia la percezione del traguardo che deve raggiungere. C'è un po' di arroganza e presunzione nell'approccio a queste partite. Siamo i primi colpevoli perché non trasmettiamo il raggiungimento di un traguardo che sarebbe grandioso».

