Galatina eliminato dai playoff | il Canosa passa ai supplementari

Galatina di approdare alla finale dei playoff del campionato di Eccellenza pugliese. Allo stadio Pippi Specchia i bianconero stellati sono stati battuti per 1-0 dal Canosa, che ha avuto la meglio ai supplementari. A risultare decisiva è stata la rete messa a segno da Jimenez.

