Galatina eliminato dai playoff | il Canosa passa ai supplementari

Galatina di approdare alla finale dei playoff del campionato di Eccellenza pugliese. Allo stadio Pippi Specchia i bianconero stellati sono stati battuti per 1-0 dal Canosa, che ha avuto la meglio ai supplementari.A risultare decisiva è stata la rete messa a segno da Jimenez. Lecceprima.it - Galatina eliminato dai playoff: il Canosa passa ai supplementari Leggi su Lecceprima.it Sfuma il sogno deldi approdare alla finale deidel campionato di Eccellenza pugliese. Allo stadio Pippi Specchia i bianconero stellati sono stati battuti per 1-0 dal, che ha avuto la meglio ai.A risultare decisiva è stata la rete messa a segno da Jimenez.

Caccia all'uomo in campo nella semifinale di Eccellenza pugliese: Galantina-Canosa finisce in rissa - Epilogo violento per Galatina-Canosa, semifinale playoff del campionato di Eccellenza pugliese giocata ieri, domenica 27 aprile, allo stadio Pippi Specchia. Al fischio finale della partita, vinta per ... 🔗bari.repubblica.it

GALATINA – Due espulsi e rissa, in finale playoff di Eccellenza ci va il Canosa - Si chiude la stagione del Galatina con una brutta sconfitta nella semifinale playoff casalinga contro il Canosa. Pesano sul risultato finale le ... 🔗salentosport.net