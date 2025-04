Finale Scudetto SuperLega Trento domina gara 1 davanti a 4000 spettatori

gara 1 delle Finali Scudetto SuperLega Credem Banca contro Cucine Lube Civitanova: un 3-0 arrivato davanti al sold out (4.000 gli spettatori) della ilT Quotidiano Arena. Il primo set se lo aggiudicano i padroni di casa dell’Itas Trentino, trascinati dai 7 punti di. Today.it - Finale Scudetto SuperLega, Trento domina gara 1 davanti a 4000 spettatori Leggi su Today.it È Itas Trentino ad aggiudicarsi1 delle FinaliCredem Banca contro Cucine Lube Civitanova: un 3-0 arrivatoal sold out (4.000 gli) della ilT Quotidiano Arena. Il primo set se lo aggiudicano i padroni di casa dell’Itas Trentino, trascinati dai 7 punti di.

Superlega, gara-2 semifinali Scudetto: Trento batte ancora Piacenza al tie-break, 2-0 nella serie e finale a un passo - Spettacolo, equilibrio e polemiche anche in gara-2 della semifinale Scudetto di Superlega 2024/2025 tra Piacenza e Trento, con l'Itas che vince il secondo tiebreak in una settimana portandosi così a un passo dalla finalissima con il 2-0 nella serie. Il quinto set dice nuovamente male agli emiliani, che davanti al pubblico amico lottano fino alla fine pagando negli ultimi punti anche il nervosismo legato ad alcuni episodi arbitrali.

LIVE Trento-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: inizia la finale scudetto! - Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 della finale di Superlega di volley maschile tra Itas Trentino e Lube Civitanova. Va in seca da oggi la quarta finale della storia fra queste due squadre che si ritrovano faccia a faccia in una finale che profuma di storia e rivalità. Nei primi due incroci vincero i marchigiani, nel 2012 e nel 2017. Più recente il successo di Trento, che due anni fa conquistò il tricolore battendo proprio Civitanova, sorpresa della finale.

Volley maschile, Superlega: Trento eclissa Civitanova in tre set in gara-1 della finale scudetto - Trento vince per 3-0 contro Civitanova, nella prima partite valida per la corsa al titolo. La finale scudetto di Superlega si apre in casa delle Aquile, che hanno chiuso la regular season in prima posizione. La sfida si svolgerà al meglio delle cinque partite, con – eventualmente – l'ultimo match che andrà in scena proprio in terra trentina. Le due formazioni torneranno in campo giovedì 1 maggio con gara-2, seguita da gara-3 in programma per domenica 4 maggio.

Pallavolo. Superlega, Trento porta a casa gara 1 della finale scudetto contro Civitanova - Davanti al proprio pubblico Trento batte Civitanova senza lasciare neanche 1 set sul terreno: secco 3-0 (25-20, 25-23, 25-21). Un inizio positivo, ma che però non può far abbassare la guardia: la sfid ...

Buona la prima per la Trentino volley, 1-0 nella finale scudetto - Si apre domenica 27 aprile alla ilT quotidiano Arena di Trento la serie di finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2025. Dopo aver eliminato in quattro partite Cisterna nei quarti di finale e ...

Finale Itas Civitanova. Guarda la diretta di gara 1 - Si apre domenica 27 aprile alla ilT quotidiano Arena di Trento la serie di finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2025. Dopo aver eliminato in quattro partite Cisterna nei quarti di finale e ...