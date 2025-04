Escursionista si perde nel parco nazionale della Maiella | individuato e recuperato dal soccorso alpino

Escursionista abruzzese nel pomeriggio del 27 aprile è stato recuperato dai tecnici del Cnas soccorso alpino e speleologico nel sentiero F1 del parco nazionale della Maiella. Complice la fitta nebbia, ha perso l’orientamento e ha allertato il soccorso lpino attraverso l’applicazione GeoResq. Ilpescara.it - Escursionista si perde nel parco nazionale della Maiella: individuato e recuperato dal soccorso alpino Leggi su Ilpescara.it Unabruzzese nel pomeriggio del 27 aprile è statodai tecnici del Cnase speleologico nel sentiero F1 del. Complice la fitta nebbia, ha perso l’orientamento e ha allertato illpino attraverso l’applicazione GeoResq.

