Doppietta di McTominay stende il Torino il Napoli in vetta a +3 sull’Inter

Napoli non spreca l'occasione di allungare in vetta alla Serie A. Gli azzurri sfruttano al meglio il ko dell'Inter con la Roma sconfiggendo per 2-0 il Torino tra le mura amiche del 'Maradona' grazie alla Doppietta di McTominay che permette alla squadra di Conte di portarsi in vetta alla Serie A con . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Ilnon spreca l'occasione di allungare inalla Serie A. Gli azzurri sfruttano al meglio il ko dell'Inter con la Roma sconfiggendo per 2-0 iltra le mura amiche del 'Maradona' grazie alladiche permette alla squadra di Conte di portarsi inalla Serie A con .

