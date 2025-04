Domenica sotto la pioggia ma da martedì arriva il primo caldo estivo

Domenica, che sarà nuvolosa con ulteriori precipitazioni, seppure modeste, nel corso del pomeriggio. Da lunedì, però, spazio a un miglioramento delle condizioni meteorologiche: il ritorno dell'alta pressione garantirà cielo sereno e temperature. Leccotoday.it - Domenica sotto la pioggia, ma da martedì arriva il primo caldo estivo Leggi su Leccotoday.it Le forti piogge della notte scorsa caratterizzano la, che sarà nuvolosa con ulteriori precipitazioni, seppure modeste, nel corso del pomeriggio. Da lunedì, però, spazio a un miglioramento delle condizioni meteorologiche: il ritorno dell'alta pressione garantirà cielo sereno e temperature.

