Dinamo Zagabria vittoria pesantissima | battuto il Rijeka! 90? per Sucic

Dinamo Zagabria compie un passo fondamentale nella corsa al titolo, superando 1-0 il Rijeka, finora capolista del campionato. Una vittoria dal peso enorme, che permette alla squadra di Perkovic di salire a quota 55 punti, a una sola lunghezza proprio dal Rijeka e dal secondo posto. In campo tutta la partita Sucic.RIAPRE TUTTO – Decisivo, al Maksimir, il gol messo a segno da Marko Pjaca al 13’: una zampata da vero rapace d’area, su cui nulla ha potuto il portiere avversario. Dopo il vantaggio, la Dinamo ha saputo gestire la partita con grande maturità, concedendo pochissimo agli avversari e sfiorando il raddoppio in un paio di occasioni. Ottima la prova di Petar Sucic, titolare per tutti i 90 minuti nel 3-4-2-1 disegnato da Perkovic. Il centrocampista croato, già promesso sposo dell’Inter per la prossima stagione dopo la firma arrivata a gennaio, ha confermato ancora una volta il suo valore. Inter-news.it - Dinamo Zagabria, vittoria pesantissima: battuto il Rijeka! 90? per Sucic Leggi su Inter-news.it Lacompie un passo fondamentale nella corsa al titolo, superando 1-0 il, finora capolista del campionato. Unadal peso enorme, che permette alla squadra di Perkovic di salire a quota 55 punti, a una sola lunghezza proprio dale dal secondo posto. In campo tutta la partita.RIAPRE TUTTO – Decisivo, al Maksimir, il gol messo a segno da Marko Pjaca al 13’: una zampata da vero rapace d’area, su cui nulla ha potuto il portiere avversario. Dopo il vantaggio, laha saputo gestire la partita con grande maturità, concedendo pochissimo agli avversari e sfiorando il raddoppio in un paio di occasioni. Ottima la prova di Petar, titolare per tutti i 90 minuti nel 3-4-2-1 disegnato da Perkovic. Il centrocampista croato, già promesso sposo dell’Inter per la prossima stagione dopo la firma arrivata a gennaio, ha confermato ancora una volta il suo valore.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dinamo Zagabria, vittoria e segnali positivi da Sucic: il futuro Inter cresce - La Dinamo Zagabria continua la sua corsa verso la vetta del campionato croato con una vittoria di misura sul campo dello Slaven Belupo. Decisivo il gol di Bruno Petkovi? al 67’, ma tra le note più liete per il club croato c’è la prestazione di Luka Su?i?, futuro rinforzo dell’Inter. CONTINUITÀ RITROVATA – Dopo essere tornato stabilmente a disposizione a febbraio, Sucic sta ritrovando continuità e minutaggio. 🔗inter-news.it

Dinamo Zagabria, ampia vittoria in campionato: Sucic a pieno regime! - Altra vittoria per la Dinamo Zagabria di Luka Sucic. Il giovane centrocampista che l’Inter aspetta di accogliere gioca per 90? nella gara termina 3-0 contro la Lokomotiva Zagabria. IN CAMPO DAL 1? – Torna in campo la Dinamo Zagabria, e con essa anche Luka Sucic. La squadra del centrocampista croato, che approderà all’Inter nel corso dell’estate, ha sfidato la Lokomotiva Zagabria, ottenendo un’altra vittoria in HNL. 🔗inter-news.it

Dinamo Brindisi, arriva la prima vittoria nei Pay-In Gold: superata Milazzo - BRINDISI - Torna il sorriso in casa Dinamo Brindisi che, nel turno infrasettimanale al PalaZumbo, conquista la prima vittoria nei Pay-In Gold superando gli Svincolati Milazzo per 76-66. Un successo fondamentale che permette alla squadra di coach Cristofaro di sbloccare la classifica e salire a... 🔗brindisireport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

CHAMPIONS - Dinamo Zagabria-Milan 2-1, grande vittoria per la squadra di Fabio Cannavaro; Dinamo Zagabria-Hajduk Spalato: il pronostico del Derby Eterno di Croazia; Champions oggi... Inter a un punto dagli ottavi, Milan di misura contro il Girona e nelle prime otto. City sull'orlo del precipizio; Dinamo Zagabria - Milan: Netta vittoria per i rossoneri. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dinamo Zagabria, chi al posto di Cannavaro? - Visualizzazioni: 25 Dopo l’esonero di Cannavaro, la Dinamo Zagabria è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore. Chi prenderà il posto del campione del mondo 2006? Una stagione senza dubbio caotica a ... 🔗calciostyle.it

Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria! - Come riporta l’ANSA, Fabio Cannavaro è stato esonerato dalla Dinamo Zagabria. Il Campione del Mondo del 2006 paga la sconfitta della sua squadra nel weekend per 3-0 contro l’Istra. L’ex Juventus e ... 🔗milannews24.com

Dinamo Zagabria, esonerato Fabio Cannavaro - Fabio Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria. Il tecnico italiano riflette sul successo ... Liverpool, è oggi la festa? Infatti, con una vittoria sulle Foxes di Van Nistelrooy, la squadra di Slot ... 🔗calciostyle.it