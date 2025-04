Di Canio convinto | Senza Champions League stagione dell’Inter negativa

Canio si è pronunciato sulla lotta scudetto, con un’attenzione alle difficoltà dell’Inter in questo finale di stagione.IL RAGIONAMENTO – Paolo Di Canio si è così espresso a Sky Sport sulla corsa scudetto: «Vedere l’Inter giocare in questo modo consente di dare una percentuale ancora maggiore (di vittoria finale, ndr.) al Napoli. I partenopei hanno solo il Campionato, possono vincerle tutte, si trovano in squadra una seconda punta come McTominay. Non ci aspettavamo due sconfitte così brutte dell’Inter, che ora dovrà spendere ulteriori energie contro il Barcellona nei due confronti delle semifinali di Champions League».Di Canio su McTominay e Inter-Bayern MonacoIL PENSIERO – Di Canio poi ha proseguito: «McTominay dimostra come sia molto più semplice giocare in Italia piuttosto che in Premier League, dove segnava 5-6 gol all’anno. Inter-news.it - Di Canio convinto: «Senza Champions League, stagione dell’Inter negativa» Leggi su Inter-news.it Paolo Disi è pronunciato sulla lotta scudetto, con un’attenzione alle difficoltàin questo finale di.IL RAGIONAMENTO – Paolo Disi è così espresso a Sky Sport sulla corsa scudetto: «Vedere l’Inter giocare in questo modo consente di dare una percentuale ancora maggiore (di vittoria finale, ndr.) al Napoli. I partenopei hanno solo il Campionato, possono vincerle tutte, si trovano in squadra una seconda punta come McTominay. Non ci aspettavamo due sconfitte così brutte, che ora dovrà spendere ulteriori energie contro il Barcellona nei due confronti delle semifinali di».Disu McTominay e Inter-Bayern MonacoIL PENSIERO – Dipoi ha proseguito: «McTominay dimostra come sia molto più semplice giocare in Italia piuttosto che in Premier, dove segnava 5-6 gol all’anno.

