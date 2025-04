Dai banchi di scuola alla prevenzione nei luoghi di lavoro | l’Asp premia le migliori idee creative

Il prossimo 28 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul lavoro, l'Asp di Catania, in collaborazione con il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, l'Ufficio Scolastico

