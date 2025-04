Cuore Lecce in onore di Fiorita | 1-1 a Bergamo A Karlsson risponde Retegui

Bergamo, 27 aprile 2025 - Il Lecce onora nel migliore dei modi la memoria di Graziano Fiorita. I salentini, con grande orgoglio e nonostante le polemiche per una partita disputata prima dei funerali, strappano un punto a Bergamo e salgono a più due su Empoli e Venezia. Con una maglia bianca, in aperta polemica contro la Lega Calcio, la squadra di Giampaolo ha giocato un match di grande sacrificio, andando in vantaggio nel primo tempo con un rigore di Karlsson e capitolando solo nella ripresa per via di un altro penalty, stavolta Retegui, per poi resistere nel finale agli assalti della Dea. Per la squadra di Gasperini una occasione sprecata per mantenere il margine sulle rivali Champions, che hanno tutte vinto mentre l'ultima a giocare sarà il Bologna a Udine.Maglia bianca e rigore di KarlssonIl Lecce, sconvolto dalla scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita, in segno di protesta decide di giocare in maglia bianca senza loghi, senza sponsor e con la scritta ‘nessun valore, nessun colore’. Sport.quotidiano.net - Cuore Lecce in onore di Fiorita: 1-1 a Bergamo. A Karlsson risponde Retegui Leggi su Sport.quotidiano.net , 27 aprile 2025 - Ilonora nel migliore dei modi la memoria di Graziano. I salentini, con grande orgoglio e nonostante le polemiche per una partita disputata prima dei funerali, strappano un punto ae salgono a più due su Empoli e Venezia. Con una maglia bianca, in aperta polemica contro la Lega Calcio, la squadra di Giampaolo ha giocato un match di grande sacrificio, andando in vantaggio nel primo tempo con un rigore die capitolando solo nella ripresa per via di un altro penalty, stavolta, per poi resistere nel finale agli assalti della Dea. Per la squadra di Gasperini una occasione sprecata per mantenere il margine sulle rivali Champions, che hanno tutte vinto mentre l'ultima a giocare sarà il Bologna a Udine.Maglia bianca e rigore diIl, sconvolto dalla scomparsa del fisioterapista Graziano, in segno di protesta decide di giocare in maglia bianca senza loghi, senza sponsor e con la scritta ‘nessun valore, nessun colore’.

