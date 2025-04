Cremonese replica al Pd sul piano di risanamento acustico | Non accettiamo lezioni da chi ha curato solo interessi di parte

replica dell'assessore comunale Alfredo Cremonese alle parole dei consiglieri del Pd Piero Giampietro e Giovanni Di Iacovo relative al piano di risanamento acustico del Comune e alle restrizioni applicate ai locali della movida. I consiglieri d'opposizione avevano duramente criticato il. Ilpescara.it - Cremonese replica al Pd sul piano di risanamento acustico: "Non accettiamo lezioni da chi ha curato solo interessi di parte" Leggi su Ilpescara.it Arriva ladell'assessore comunale Alfredoalle parole dei consiglieri del Pd Piero Giampietro e Giovanni Di Iacovo relative aldidel Comune e alle restrizioni applicate ai locali della movida. I consiglieri d'opposizione avevano duramente criticato il.

Su questo argomento da altre fonti

Cremonese replica al Pd sul piano di risanamento acustico: "Non accettiamo lezioni da chi ha curato solo interessi di parte" - Arriva la replica dell'assessore comunale Alfredo Cremonese alle parole dei consiglieri del Pd Piero Giampietro e Giovanni Di Iacovo relative al piano di risanamento acustico del Comune e alle restrizioni applicate ai locali della movida. I consiglieri d'opposizione avevano duramente criticato il... 🔗ilpescara.it

VIDEO | "Puntiamo sui grandi eventi. Il 1 maggio? Intanto c'è la fiera di primavera": così Cremonese replica al Pd - Prosegue il botta e risposta sull’organizzazione degli eventi di primavera, a Pescara. Dopo l’ultimo attacco dei consiglieri comunali dem, che ribadiscono quali e quanti sono stati i concerti organizzati negli anni in città per il 1 maggio, non tarda ad arrivare la risposta dell’assessore Alfredo... 🔗ilpescara.it

Dazi: scontro Bucci-Pd, il presidente, "Non sono un nostro problema", la replica, "Pensi ai liguri" - È scontro, tra il presidente della Regione Marco Bucci e il Partito Democratico sui dazi applicati dagli Stati Uniti all'Europa. Mentre si assiste al crollo delle borse che hanno allarmato gli esperti preoccupati di una possibile recessione, in Italia il dibattito è acceso tra chi ritiene che... 🔗genovatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cremonese replica al Pd sul piano di risanamento acustico: Non accettiamo lezioni da chi ha curato solo interessi di parte; Cremonese replica al Pd sul piano di risanamento acustico: 'Non accettiamo lezioni da chi ha curato solo interessi di parte'; Cremonese sul piano di risanamento acustico: “Uno strumento fondamentale”; Nella sala Triozzi della Provincia per il primo maggio torna l'iniziativa 'Il lavoratore ideale'. 🔗Cosa riportano altre fonti

Falletti, la Cremonese vuole soldi e non contropartite. Smentito Destro - Il ds Petrachi sta per chiudere diversi affari sia in entrata che in uscita. In dirittura d’arrivo lo scambio con la Cremonese che porterà in grigiorosso l’attaccante Federico Bonazzoli ed in granata ... 🔗tuttosalernitana.com

Serie B, Cremonese-Cittadella 2-2: i grigiorossi strappano un pari in rimonta - Termina in parità l’unica sfida delle 17:15 del Sabato di Serie B. Il risultato è di 2-2 tra Cremonese e Cittadella. Gli ospiti erano passati in vantaggio senza creare praticamente nulla ... 🔗tuttob.com