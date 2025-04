Conte ora pensa allo Scudetto | Sarebbe un prodigio ora ho capito L’Inter? Non l’ho guardata

Conte conquista la vittoria contro il Torino e si prende il primo posto in classifica in solitaria, dopo il ko delL’Inter contro la Roma.Le dichiarazioni di Antonio Conte dopo Napoli-Torino: “Lo Scudetto un prodigio” (LaPresse) – Calciomercato.itGli azzurri mettono subito in discesa il match grazie al solito McTominay, che trova il raddoppio prima della chiusura del primo tempo. Dopo le due reti del centrocampista scozzese il risultato non cambia più e Antonio Conte può esultare con tutto il suo popolo.Ora lo Scudetto, a quattro giornate dalla fine della Serie A, è davvero vicino, dopo il ko delL’Inter a San Siro: “Non ho visto la partita tra i nerazzurri e la Roma. Calciomercato.it - Conte ora pensa allo Scudetto: “Sarebbe un prodigio, ora ho capito. L’Inter? Non l’ho guardata” Leggi su Calciomercato.it Le dichiarazioni del tecnico degli azzurri al termine della sfida contro gli uomini di Vanoli. Ecco le parole del mister salentinoIl Napoli di Antonioconquista la vittoria contro il Torino e si prende il primo posto in classifica in solitaria, dopo il ko delcontro la Roma.Le dichiarazioni di Antoniodopo Napoli-Torino: “Loun” (LaPresse) – Calciomercato.itGli azzurri mettono subito in discesa il match grazie al solito McTominay, che trova il raddoppio prima della chiusura del primo tempo. Dopo le due reti del centrocampista scozzese il risultato non cambia più e Antoniopuò esultare con tutto il suo popolo.Ora lo, a quattro giornate dalla fine della Serie A, è davvero vicino, dopo il ko dela San Siro: “Non ho visto la partita tra i nerazzurri e la Roma.

