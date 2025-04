Conte | Oggi contava vincere e lo abbiamo fatto con personalità e determinazione Scudetto? Sarebbe un prodigio

Le parole di Antonio Conte, dopo la vittoria del Napoli per 2-0, . L'articolo Conte: "Oggi contava vincere e lo abbiamo fatto con personalità e determinazione. Scudetto? Sarebbe un prodigio" proviene da ForzAzzurri.net.

Conte mastica amaro: «Meritavamo di vincere, oggi il campo non è stato bagnato e la palla non scorreva. Sullo Scudetto dico questo» - di Redazione JuventusNews24Conte mastica amaro dopo lo 0-0 sul campo del Venezia: le dichiarazioni del tecnico del Napoli 0-0 tra Venezia e Napoli. Nel post partita, a DAZN ed in conferenza stampa, l’ex Juve Antonio Conte ha parlato così. CONTE – «Oggi il campo non era stato bagnato e la palla non scorreva. Ho chiesto anche a Di Francesco se fosse stata una loro idea, ma mi ha detto di no. Quello che c’era da fare è stato fatto, ma quando hai tante occasioni devi fare gol, essere più cattivo. 🔗juventusnews24.com

Convocazione David Neres, cosa filtra da Castel Volturno: la decisione arriva da Conte oggi in conferenza - David Neres scalpita ed è pronto per ritornare in campo. L’attaccante azzurro ha smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese e sono arrivati segnali confortanti dagli ultimi allenamenti a Castel Volturno, con il calciatore che ha dato segnali incoraggianti ad Antonio Conte. La decisione ufficiale arriverà oggi alle ore 14.30 da […] L'articolo Convocazione David Neres, cosa filtra da Castel Volturno: la decisione arriva da Conte oggi in conferenza proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Adani: "La Juventus deve proporre un altro calcio se vuole vincere, che ci sia Motta, Allegri, Conte o Sarri..." - Daniele Adani, ex difensore e attuale commentatore in tv e sui social, intervenendo ai microfoni della Domenica Sportiva parla della Juventus... 🔗calciomercato.com

Conte: "Scudetto? Sarebbe un prodigio, mancano quattro passi. Non ho visto Inter-Roma" - Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Torino: 'Oggi ovviamente contava vincere e lo abbiamo fatto con grande determinazione'. 🔗areanapoli.it

Napoli, Conte: “Mancano 4 passi, lo Scudetto sarebbe un prodigio. Inter-Roma? Non l’ho vista” - Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo la vittoria del suo Napoli che ha rifilato un netto 2 a 0 al Torino. Queste le parole dell`allenatore leccese. INTER-ROMA &n. 🔗calciomercato.com

Conte a Dazn: “Scudetto? Sarebbe un prodigio, abbiamo lavorato tanto” - Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita ... ad affrontare due squadre che lottano per la salvezza e poi Genoa e Cagliari in casa. Oggi contava vincere, lo abbiamo fatto anche ... 🔗iamnaples.it